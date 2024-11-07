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德国在野党要求萧兹下周信任投票

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（法新柏林7日电） 德国因3党组成的联合内阁瓦解而陷入政治危机，在野的保守派阵营今天施压，要求不必等到明年，下周即可对总理萧兹领导并遭逢危机重创的政府进行信任投票。

萧兹（Olaf Scholz）领导的3党联合政府6日瓦解后，德国中间偏右的基督教民主党（Christian Democrats）主席梅尔兹（Friedrich Merz）随即提出上述要求。

梅尔兹表示，萧兹与绿党（Greens）和自由民主党（Free Democrats）组成的不愉快联盟已经「失败了」。

历经数月的激烈内斗，萧兹开除自由民主党籍的财政部长林德纳（Christian Lindner）后，德国3党联合政府最终于6日晚间瓦解。

萧兹表示，他打算明年元月15日进行信任投票，如此国会议员便可决定，国会是否将于明年3月提前改选，比原先预定明年9月的选举时程提前半年。

不过雄心勃勃的梅尔兹自有主张，呼吁现在就进行信任投票，为让改选提前至明年元月铺路，并告诉国会同僚：「昨晚拍板…联合政府瓦解，那么国会的会期也随之告终。」

梅尔兹预计将与萧兹和德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）会谈，在此之前他还说：「当然没有任何理由要求直到明年元月才进行信任投票。」史坦麦尔则呼吁各方要理性并承担责任。

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