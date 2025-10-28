德外长吁与中国进行公平稀土与晶片贸易

2 分钟

（法新社布鲁塞尔27日电） 德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）今天呼吁在晶片与稀土矿物领域与中国进行「公平」贸易，这一呼吁正值中国与欧洲联盟（EU）紧张关系升高之际。

瓦德福上周因故取消原定访华行程，他表示，计划「尽快」与中国代表通电话，并「重新安排出访」。

瓦德福说：「这只是延期，而非取消。」

德国方面取消此次行程，是因为中方除了安排与中国外交部长会晤外，未能确认其他会见行程。

瓦德福表示：「我认为在这种情况下，这是正确的决定。不过，对德国政府而言，我们与中华人民共和国有着长期而良好的关系，我们始终愿意进行对话。」

他原本计划在访华期间讨论的议题之一，是中国对稀土与半导体的贸易限制。

中国本月宣布对稀土出口实施新的管制。稀土是制造汽车、电子产品与国防工业中磁铁的重要原料。

欧盟方面表示，这些限制已迫使欧盟部分企业停产，并造成经济损失。

瓦德福今天在布鲁塞尔访问期间指出，欧盟必须多元化其关键矿物与零组件的供应来源，以降低未来中断风险。

他说：「但同时，我们致力于确保在所有领域──包括稀土与晶片──与中国保持公平贸易。」

瓦德福补充：「我们始终坚持这种公平交流与公平贸易，并相信我们也能在北京找到合作伙伴。」