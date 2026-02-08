德州移民中心境况困难 合法入境也遭拘留

（法新社德州迪利7日电） 法新社报导，在美国总统川普打击移民政策下，德州乡村一处收容中心有人感染麻疹，有人抱怨食物有虫，境况相当困难。这里也关押着合法入境的一家人。

迪利（Dilley）移民中心位于人口仅3200人的小镇，距离墨西哥边界仅约135公里，如今是一个全球化悲剧缩影。

移民律师告诉法新社说，随着川普政府扩大范围拘留与遣返对象，许多人是在申请庇护过程中，或依规定向主管机关报到时被捕。

德州卫生当局在2日警告，收容中心出现两起麻疹病例；美国移民暨海关执法局（ICE）因此将部分被关押者隔离。

法新社报导，收容所内关押索利曼（Mohamed Sabry Soliman）一家人。索利曼被控去年在科罗拉多州参加示威活动，丢掷燃烧弹。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，埃及籍的索利曼向当局表示，他的行动计画并没有其他人知道，但却牵连妻子和5名子女，他们已在迪利中心被拘留数个月。

政府当局表示，正在「调查这家人对相关攻击案知道多少」。

他们的移民律师上月公开索利曼女儿哈比芭（Habiba）的一封信，内容写道：「美国政府凭什么在毫无证据下将我们关起来？」

这家人于2022年合法入境美国，并已提出庇护申请。

国土安全部则表示，这家人属「非法居留」，当局正准 备将他们遣返。而除父亲索利曼外，其他家人并未被控任何罪名。

另外，有人控诉收容中心的医疗照护失职。律师高德夏-班奈特（Chris Godshall-Bennett）向法新社说：「去年有个孩子罹患阑尾炎，却等了好几天才就医，当时拘留中心人员还说，只要吃颗普拿疼，忍忍就好。」

哈比芭在信中写道：「我们不知道还会被关多久…我们早已身心俱疲。」（编译：纪锦玲）