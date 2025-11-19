德观光客一家4口命丧伊斯坦堡 法医：恐化学中毒

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡19日电） 土耳其媒体今天报导，来自德国汉堡（Hamburg）的土裔观光客一家4口疑似中毒死亡事件的法医报告显示，他们很可能接触到化学物质。

这家人从德国前往土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）旅游，上周在博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）大桥下的水岸社区奥塔科伊（Ortakoy）品尝多种街头美食后感到不适。

土耳其检察官已展开调查，最初锁定疑似食物中毒。目前已有11人因该事件遭到拘留。

不过，「共和报」（Cumhuriyet）引述法医报告报导，根据对母亲与两名孩子所采样本的分析，他们因食物中毒死亡的可能性「较低」。

报告指出：「初步认为，他们的死亡主要是由住宿酒店内的环境所引起的化学中毒。」

土耳其媒体先前报导，酒店一楼房间曾喷洒药剂以防治臭虫，可能透过浴室通风管道进入该家庭所住的二楼房间。

这间未公开名称的酒店位于伊斯坦堡旧城区附近的法提区（Fatih），于15日因另外两名房客出现类似症状被送医而疏散，16日酒店被封锁。

两名孩子于13日死亡，母亲隔天死亡，父亲在加护病房治疗至17日宣告不治。

报告中说，待进一步分析完成后，才能得出最终结论。