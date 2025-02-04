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忧受外部影响 格陵兰拟禁外国对政党捐款

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（法新社哥本哈根3日电） 根据今天公布的法案，格陵兰希望禁止外国向其政党捐款，理由是担心受到外部影响。

根据法案文本，这项法律目的在于「维护格陵兰的政治完整性」。

由于政府在格陵兰议会（Inatsisartut）享有多数优势，这项法案在明天提出后获得通过应该不成问题，且可能立即生效。

文本内容指出，「必须根据格陵兰的地缘政治利益和当前局势来考量这项倡议…一个超级大国盟友的代表已表示有兴趣接管和控制格陵兰」。

法案规定「包括地方和青年团体组成的政党均不得接受外国或匿名捐赠者的捐款」，而外国捐赠者的定义是「居住或定居在格陵兰境外的人」。

自川普提出美国有意收购格陵兰的想法以来，格陵兰当局一再表示，不会出售这座位于北极圈内的岛屿，但可以在这里做生意。

格陵兰将于4月6日举行选举，外界担心可能会有外国干涉。

来自格陵兰执政党「伊努特社群党」（Inuit Ataqatigiit）的国会议员拉森（Aaja Chemnitz Larsen）最近告诉记者：「会有不同的人、不同的团体将试图影响格陵兰的选举，不只是在格陵兰，而是在全世界。」

丹麦领导人坚称这块岛屿属于格陵兰人。

佛瑞德里克森上周造访巴黎和柏林，寻求欧盟传统强国的支持，以应对川普的威胁。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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