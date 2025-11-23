忧美军对委内瑞拉行动违法 传法、荷、英3国限制情报分享

（法新社巴黎23日电） 观察家表示，美军对委内瑞拉涉嫌贩运毒品者的行动，以及美国总统川普扬言对委国政权发动地面攻击，令法国、荷兰、英国忧心忡忡，开始限制与华府分享加勒比海地区相关情资。

根据法新社访问到的官员与消息人士，这3个国家这么做，是因为担心相关情报可能用于在自己国家会被认定违法的打击行动。

英、法、荷在加勒比海地区拥有战略要地，英国仍保有几块源自殖民时代的海外领土，而马丁尼阁岛（Martinique）、瓜德罗普岛（Guadeloupe）及位于南美洲本土的法属圭亚那（French Guiana）已是法国的一部分。

阿鲁巴岛（Aruba）、波纳尔岛（Bonaire）及古拉索岛（Curacao）属于荷兰王国，这3座岛屿合称「ABC群岛」，都靠近委内瑞拉。

一名要求匿名的法国军官表示：「荷兰担心他们的ABC群岛…这些岛屿距离委内瑞拉海岸约50公里。」另一名也要求匿名的欧洲军事圈消息人士补充道，万一发生战争，它们将首当其冲。

委内瑞拉指控美国集结军力，包括部署航空母舰打击群、军舰及多架匿踪战机，是在图谋让委内瑞拉政权更替。华府指控委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）领导「恐怖份子」贩毒集团，马杜洛否认指控。

根据法新社汇整的公开数据，自今年9月以来，美军在国际水域空袭被控运毒的船只，已造成至少83人死亡。美国并未公布任何细节，可用以佐证其在加勒比海及东太平洋地区20多次空袭中锁定的目标是毒品贩子。

川普（Donald Trump）曾说他认为马杜洛气数将尽，并于17日拒绝排除派出地面部队的可能性，但川普也说愿意与马杜洛对话。

多名消息人士指出，在面临川普坚决的态度且选择有限的情况下，荷、法、英3国决定停止与华府分享特定情报。

荷兰情报与安全总局（AIVD）局长阿克布姆（Erik Akerboom）接受「民众报」（De Volkskrant）访问时表示：「我们对于将本机关的服务政治化及侵害人权特别保持警觉。」

法国反毒办公室（OFAST）负责人祖拉斯（Dimitri Zoulas）接受加勒比海广播电台（RCI）访问时则说：「在目前情势下，如果有情报可能成为对船只发动军事打击的依据，没有任何欧洲国家，包括法国，会向美方提供这类作战情报。」

这项立场未获法国当局公开证实，不过一名维安消息人士说：「百分之百可以确定，欧洲人目前未提供美国任何可能引发打击的情报。」

英国「泰晤士报」（The Times）报导，英格兰及威尔斯检察总长赫默（Richard Hermer）告诉官员，基于川普可能在加勒比海「暗杀」毒贩的疑虑，应暂停分享情报。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）本月稍早驳斥英国停止分享这类情报的报导，直指其为「假新闻」。