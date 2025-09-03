性犯罪富豪艾普斯坦案余波荡漾 美众院委员会释首批文件

（法新社华盛顿2日电） 美国联邦众议院监督暨政府改革委员会今天释出有关性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）调查的首批文件。艾普斯坦案已成为总统川普政府饱受争议的政治焦点。

美国司法部移交超过3.3万页与艾普斯坦和同伙麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）相关的纪录，这些资料随后上传到联邦众议院监督暨政府改革委员会（House Committee on Oversight and Government Reform）网站。

共和党籍委员会主席柯默（James Comer）表示：「我们正在上传这些文件，以展现完全的透明度，让全美国的人都能看到这些文件。」

柯默告诉记者：「我们正在尽快上传。我们希望这些文件尽快公开。」

艾普斯坦2019年被依媒介未成年人卖淫等罪遭联邦起诉，候审期间在狱中自杀身亡。这名与各国政商权贵过从甚密的亿万富豪案件疑云始终未歇。有些人相信艾普斯坦手中握有一份名单，用来讹诈曾接受他媒介买春的权贵名流，并深信艾普斯坦之死是遭灭口。

英国前社交名媛麦克斯威尔因协助艾普斯坦诱拐未成年少女性侵而遭定罪，目前正在服20年有期徒刑。

川普部分支持者多年来持续关注艾普斯坦案，坚信「深层政府」（deep state）菁英在保护民主党与好莱坞圈内与艾普斯坦有关的人士，但不包括川普。

川普政府成员曾高调扬言公开相关档案，誓言要让案件真相大白，然而联邦调查局（FBI）和司法部7月表示艾普斯坦是自杀身亡、没有勒索任何知名人物，且没有所谓「客户名单」，态度落差之大引发许多川普支持者不满。

众议院监督暨政府改革委员会先前向司法部发出传票，要求提供艾普斯坦案调查相关文件，首批纪录已于上月移交。

目前尚不清楚今天释出的文件中有哪些新内容，其中有些内容已全面删减或遮蔽。

先前已有数以千计与艾普斯坦案调查有关的文件陆续公开，上述委员会民主党籍首席议员贾西亚（Robert Garcia）表示，今天释出的纪录大多早已对外公开。

委员会在声明中说，预计将从司法部收到更多纪录，这些资料将经过删减或遮蔽，以保护「受害者身分」并移除「任何涉及儿童性虐待的内容」。1140903

