慕尼黑会议报告示警破坏式政治 美澄清立场

（法新社柏林9日电） 慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）本月13日至15日举行，主办单位今天表示，全球崛起的「破坏式政治」（wrecking-ball politics）料将成为会议焦点。

本届慕尼黑安全会议预计将有超过60位国家元首及政府领袖，以及约100位外交与国防部长与会。

慕尼黑安全会议今天发布的报告警告，全球已进入「破坏式政治」时代，「大规模的破坏已成常态，而非审慎的改革与政策调整」。

「2026年慕尼黑安全报告书」形容，美国总统川普（Donald Trump）是「挥斧砍向既有规则与制度者中最具权势的一人」，而这对全球其他地区的贸易、安全与发展带来深远影响。

这份题为「拆除中」（Under Destruction）的报告书指出，川普试图拆解二战后由美国主导建立的部分全球秩序，这一倾向也在世界其他地区的政治运动中得到回响。

这对长期受益于美国主导国际秩序的国家，诸如华府在欧洲和亚洲的友邦，构成重大挑战。

报告指出，许多国家逐渐明白，「如果他们继续对推土机式的强势政治（bulldozer politics）袖手旁观，终将任凭大国政治左右，也不应对珍视的规则与制度化为废墟感到意外」。

对此，美国驻北大西洋公约组织（NATO）大使惠塔克（Matthew Whitaker）今天表示，川普并非试图瓦解北约，而是「希望藉由督促盟国多付出，使北约变得更强大」。

惠塔克说：「我们并不是想要拆解北约。」

他补充说：「我们并非要求欧洲自立门户。我们要的是欧洲实力，要的是你们和美国一样强大，要的是诸位依旧是我们坚实的盟友，彼此紧密相连，我们只是期待你们能做得更多。」