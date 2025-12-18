战地记者普立兹奖得主阿奈特辞世 享寿91岁

（法新社华盛顿17日电） 美国媒体报导，普立兹奖得主阿奈特（Peter Arnett）多年来奔走战火前线，为全球带来第一手战争实况报导，今天辞世，享寿91岁。

阿奈特曾凭藉报导美联社越战新闻荣获1966年普立兹国际新闻报导奖。其子安德鲁（Andrew Arnett）表示，阿奈特在加州新港滩（Newport Beach）与亲友相伴下辞世，生前罹患前列腺癌。

曾于1972至1973年共事于越南的美联社战地记者、现任美联社驻联合国首席记者的李德瑞（Edith Lederer）表示：「阿奈特是同世代最杰出的战地记者之一，无畏无惧，也是出色的作家与说故事者。他无论是文字或电视镜头前的报导，都将成为未来世代新闻人与历史学者的典范。」

身为通讯社记者，阿奈特于1962年至1975年越战结束期间在越南报导，当时主要为新闻从业人员所知，阿奈特一路留在越南，直到西贡于1975年落入共党北越叛军之手。直到1991年波湾战争期间，他替美国有线电视新闻网（CNN）从伊拉克现场直播战事，才逐渐成为家喻户晓的人物。

当大多数西方记者在美国主导攻击前已撤出巴格达时，阿奈特仍选择留守。当飞弹开始攻击市区时，他从饭店房间以手机现场播报。

阿奈特在美联社服务到1981年，随后加入新成立的CNN。10年后他身在巴格达，再次见证战火。他不仅第一线报导战事，还独家、且具争议性地专访伊拉克独裁者海珊（Saddam Hussein）及后来策划九一一事件的欧萨玛．宾拉登（Osama bin Laden）。

1995年，他出版回忆录「战地现场直播：从越南到巴格达，35年世界战区纪实」（Live From the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World’s War Zones）。

1999年，CNN撤回他担任旁白的一则调查报导，内容指称1970年美军于寮国使用致命沙林神经毒气攻击逃兵。虽然该报导非出自他手，但阿奈特仍于数月后辞职。

2003年第二次波湾战争期间，他替NBC与国家地理频道（National Geographic）采访，期间因接受伊拉克国营电视台访问，批评美军战略而遭开除，言论在美国国内被谴责为反美。

阿奈特于1934年11月13日出生于纽西兰里佛顿（Riverton）。高中毕业后进入家乡「南地时报」（Southland Times），首次涉足新闻业。

阿奈特身后留下妻子及两名子女。