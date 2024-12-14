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执政党力挺 前英超曼城前锋将成为乔治亚新总统

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（法新社特比利西14日电） 从昔日足球员摇身一变成为乔治亚极右派政治人物的卡韦拉什维利，将在今天的间接选举中成为乔治亚下一任象徵性总统，但亲欧盟的乔治亚现任总统谴责这项选举「非法」。

卡韦拉什维利（Mikheil Kavelashvili）这名前英超冠军曼城队（Manchester City）前锋是执政的「乔治亚之梦」（Georgian Dream party）的忠诚支持者，他以脏话连篇的国会演说以及抨击政府批评者和 LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）人士而为人所熟知。

在「乔治亚之梦」根据2017年通过有争议的宪法修正案废除使用普选选举总统后，卡韦拉什维利预计将透过「乔治亚之梦」控制的选举团投票当选总统。

卡韦拉什维利是唯一的总统候选人，他很可能会在持续的社会动荡中就任新职：数千名反政府示威者连续数周涌入乔治亚首都特比利西（Tbilisi），对「乔治亚之梦」搁置加入欧盟谈判表达愤怒。

抗议人士形容卡韦拉什维利是「乔治亚之梦」创办人、亿万富翁艾万尼斯维利（Bidzina Ivanishvili）的「傀儡」，艾万尼斯维利则称卡韦拉什维利为「乔治亚男人的化身」。

卡韦拉什维利留着小胡子、头发向后梳，他批评LGBTQ人士和「乔治亚之梦」仿效克里姆林宫（Kremlin）以法律限制LGBTQ人士的权利，在在敲响了警钟。

卡韦拉什维利在1971年出生于乔治亚西南部小镇博尔尼西（Bolnisi），1980年代开始他的职业足球生涯，曾效力于乔治亚和俄罗斯的俱乐部，并成为乔治亚国家队的前锋。

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