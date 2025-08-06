批美干涉内政 南非外长：双边关系降至低点

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（法新社普勒托利亚5日电） 南非外交部长拉莫拉（Ronald Lamola）今天表示，美国干涉南非内政，导致两国关系跌至新低点。

南非近月来在国内与国际事务上的一系列政策导致与美国关系日益紧张，加上与美国还未达成贸易协议，美国7日起将对部分南非出口商品课徵高达30%的关税，为撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）国家中最高，严重冲击南非出口贸易。

拉莫拉接受法新社采访时表示：「我们从未遇过这种情况，他国政府竟会如此干涉一国内政。」

拉莫拉认为，过去30年来，尽管南非与美国在多项议题上存在歧见，但双方始终保持外交沟通。他补充，如今情势丕变，双边关系已「跌至低点」。

自美国总统川普（Donald Trump）1月就任以来，南非与华府的关系就持续恶化。

南非未能与美国达成新贸易协议，避免高额关税，国内也出现批评声浪。联合政府中的几个政党指责，这是总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）及其团队的外交失误。

华府与南非在南非许多政策上意见分歧，包含南非向国际法院（ICJ）控告以色列在加萨（Gaza）地区犯下种族灭绝罪。此外，美国今年3月驱逐南非大使，因他批评川普「让美国再次伟大（MAGA）」的政治主张。

拉莫拉告诉法新社，南非已「竭尽所能」争取与美方达成关税协议。他说：「贸易部已签署（华府提供的）保密协议，目前正等待美方回覆。」（实习编译：周依恩/核稿：陈政一）