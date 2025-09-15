抗中影响力 澳洲巴布亚纽几内亚将签历史性防务协议

（法新社雪梨15日电） 澳洲政府今天表示，预计本周与巴布亚纽几内亚签署的防务协议，将纳入巴布亚纽几内亚国民加入澳洲国防军的相关规画。此协议被外界视为澳洲试图加强区域安全、回应中国在太平洋地区影响力的最新举措。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）及巴布亚纽几内亚总理马拉普（James Marape）预计于17日在巴布亚纽几内亚首都莫士比港（Port Moresby）共同签署这份防务协议，适逢巴布亚纽几内亚独立50周年纪念活动。

澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）表示，此协议具「历史性」意义。

马勒斯指出，自2024年以来，澳洲已开放纽西兰、加拿大、英国和美国国民申请加入澳洲国防军（ADF）。

他接受澳洲广播公司（ABC）访问时表示，澳洲将持续重视太平洋地区的安全合作。

他说，与巴布亚纽几内亚签署的协议正是在考量区域合作需求下推动。

马勒斯补充，目前双方仍需进一步协商细节，但澳洲确实有意探索让巴布亚纽几内亚国民成为国防军成员的可行机制。

此次防务协议是在双方2023年签署全面安全协议的基础上进一步深化合作。

据澳洲媒体报导，协议规划让巴布亚纽几内亚国民以与其他国家成员等同的待遇加入澳洲国防军，并可能开启取得澳洲公民资格的相关途径。

巴布亚纽几内亚国防部长约瑟夫（Billy Joseph）则认为，该协议有助于促进地区安全。

他表示，巴布亚纽几内亚的安全与澳洲密不可分。

巴布亚纽几内亚是美拉尼西亚（Melanesia）地区面积及人口最多的国家，距离澳洲最北端不到200公里。

根据已知资料，中国过去十年承诺在太平洋岛国投入大量资金，协助兴建医院、体育场馆和道路等基础设施。

中国的援助似乎正取得回报。

所罗门群岛、吉里巴斯和诺鲁近年相继与台湾断交，与中国建交，影响地区外交格局。

澳洲近期积极强化与南太平洋地区各国的合作与安全协议，作为回应区域地缘政治变动的措施。

艾班尼斯日前曾与万那杜讨论深化双边关系的安全与发展协议。

不过，因万那杜总理纳帕特（Jotham Napat）担心协议内容可能影响该国从其他国家获取关键基础建设资金，签署时程已延后，双方尚待继续协商。（编译：陈政一）