抗议性别暴力问题恶化 土耳其数千人走上街头

afp_tickers

2 分钟

（法新社伊斯坦堡25日电） 土耳其约2000名民众今天走上伊斯坦堡街头示威，抗议性别暴力问题持续恶化，呼吁政府加强保护妇女安全。土耳其女性遭杀害案件约五成至今仍未侦破，长期以来引发社会关注。

抗议民众多为女性、LGBTQ族群，他们一路高喊受害者姓名，沿着热闹的独立大道（Istiklal Avenue）部分路段前行。警方在场监控，游行过程平和，未发生冲突。

过去在土耳其举行的「国际消除对女性使用暴力日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）及3月的「国际妇女节」（Women’s Day）相关集会，经常遭遇警方强势镇压，并有不少民众因而被捕。

根据「我们将阻止杀害女性」（We Will Stop Femicides）平台统计，2025年1月至10月间，有235名女性遭男性杀害，另有247名女性死因可疑。

人权团体指出，土耳其政府自2021年退出防止和反对针对妇女暴力「伊斯坦堡公约」（Istanbul Convention）后，被归类为可疑或自杀的女性死亡案件疑似增加。