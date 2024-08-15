拜登交棒贺锦丽 两人首度一同露面秀团结

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（法新社马里兰州拉戈15日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）接替现任总统拜登（Joe Biden）成为11月代表民主党角逐总统大位的人选后，两人今天首度联合公开露面，在愉快气氛中展现团结。

拜登与贺锦丽今天现身邻近华府的马里兰州一所社区学院，现场听众大喊：「谢谢你，乔！」

拜登因为「联邦医疗保险」（Medicare）与制药商达成调降药价的重大协议而受到赞扬。联邦医疗保险主要保险对象为65岁及以上的美国人。

但今天的巨星是贺锦丽，她突然投入参选总统后，已将民主党团结起来，民调也领先共和党候选人川普（Donald Trump）。

拜登表示：「她（贺锦丽）会是一位出色的总统。」

拜登今年81岁，在民主党人担心他缺乏精力履行总统职责的情况下，拜登7月21日宣布放弃争取连任。自此之后，川普这位房地产大亨、丑闻缠身的前总统一直在奋力调整选战策略。

拜登退选前，川普的民调支持率稳稳上升，一大原因在于他宣称拜登精神状态愈来愈差，而拜登搞砸电视辩论，让这项指控被广泛接受。

但现在换成59岁的贺锦丽对决78岁的川普，前者的气势愈来愈强。

拜登的4年任期来到尾声成为「跛鸭」，但他今天看起来再度充满活力，接受自己是名交棒给门生的导师。他在演说中说，民主党的计画是「痛扁」共和党对手，还假装忘记川普姓什么，让听众笑开怀。

贺锦丽今天则扮演副总统角色，只有简短发言，并强调她很荣幸能在「最杰出的人」底下服务。她还说现场充满对拜登的爱，听众则报以欢呼。

拜登与贺锦丽稍早在白宫发布的联合声明中指出，与制药商达成的「历史性」协议，将调降针对高龄长者的10项重要药物价格，包括治疗糖尿病、心脏衰竭与血栓等疾病的用药；首年将替美国年长者撙节15亿美元（约新台币484亿元），并将替联邦医疗保险省下60亿美元。

这虽然是出自拜登的构想，但拜登似乎选择与贺锦丽共享这项政绩。