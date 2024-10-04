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拜登将到访 德国极左派支持者示威抗议军援乌克兰

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（法新社柏林3日电） 德国数千人今天响应极左派人士号召，在首都柏林示威抗议德国支持正在努力抵挡俄罗斯部队进攻的乌克兰。美国总统拜登将在1周后来到德国进行国是访问。

示威者高举的标语包括「谈判！不要武器！」、「不要战争」及「和平主义非天真」，一些人也举着反美标志。

德国是仅次于美国的乌克兰军事援助供应国，但打算明年将这部分预算砍半。示威者的主要诉求之一正是德国停止提供乌克兰武器。而基辅迫切需要这些武器来抵御俄罗斯全面侵略。

拜登（Joe Biden）将成为1985年雷根（Ronald Reagan）出访德国以来首位赴德进行国是访问的美国总统。他还预计在位于德国西部拉姆施坦（Ramstein）的美军基地与其他乌克兰盟邦讨论军事援助。

现身这场示威的德国极左派民粹领袖瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）长久以来要求德国停止提供乌克兰武器，并反对在德国境内部署美国长程飞弹的计画。

她亲俄及反对北大西洋公约组织（NATO）的立场，帮助她的党在德国东部3个邦的议会选举赢得好成绩，其中在包围柏林的布兰登堡邦（Brandenburg）拿下12%选票。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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