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拜登惊传罹癌 美癌症学会：摄护腺癌是男性最常见癌症

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（法新社华盛顿18日电） 美国前总统拜登惊传罹患侵袭性摄护腺癌。美国癌症学会统计，摄护腺癌是男性最常见的癌症。

拜登办公室说，82岁的拜登上周因泌尿系统疾病的症状而就医，并且发现摄护腺有结节。他于16日经诊断罹患摄护腺癌，癌细胞已经转移到骨骼。

办公室声明接着写道：「虽然这是一种较为侵袭性的癌症，但这种癌症似乎对荷尔蒙敏感，因此可以进行有效治疗。总统及他的家人正在与医师团队共商治疗选项。」

根据美国癌症学会（American Cancer Society）统计，摄护腺癌是男性最常见的癌症，美国有1/8男性在其一生中被诊断出患有这种癌症。

美国癌症学会说，若及早发现，摄护腺癌的治愈率很高，但仍是男性第2大癌症死因。

荷尔蒙疗法是一种常见的治疗方式，能缩小肿瘤并延缓癌细胞生长，但无法治愈癌症。

根据声明，拜登的癌症「格里森分数（Gleason score）为9分（第5级）」。

美国癌症学会指出，依肿瘤细胞的排列形态来看，排列最接近正常者为第1级，排列最凌乱者为第5级，格里森分数满分为10分。由此可看出拜登病情的严重性。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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