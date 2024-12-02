拜登特赦儿子 柯林顿川普也赦免过家人

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统拜登今天签署正式赦免令，赦免儿子韩特（Hunter Biden）非法取得枪枝、逃税等罪行。美国多位前总统也曾动用赦免权协助家人和其他政治盟友。

拜登在声明中说：「任何理性的人在看过韩特这些案件的事实后，只能得出一个结论－即韩特只因是我儿子就被针对，这样是错的。」

拜登先前一再表示他不会特赦儿子。他今天在声明中说：「我自上任那天起，就说过我不会干涉司法部决策，尽管我看到自己儿子被选择性地、不公平地对待，但我还是遵守了诺言。」

「然而他在案件中所受的指控，是我的几名国会政敌鼓动对我攻击、打击我的选举之后才提出。」

拜登说：「事实是：我相信司法制度，但当我为了如何处理这件事情苦苦挣扎时，我也相信赤裸裸的政治已经渗透其中，导致司法不公。」

美国多位前总统也曾动用赦免权协助家人和其他政治盟友。

柯林顿（Bill Clinton）曾赦免同母异父弟弟持有毒品罪名；川普也曾赦免女婿库许纳（Jared Kushner）父亲查尔斯（Charles Kushner）逃税罪名，只不过两起案件中当事人都已服刑完毕。

今年6月，韩特因2018年非法购枪而在德拉瓦州联邦法院被判犯下3项重罪，检方称他在购枪背景审查表格做出不实陈述，谎称自己没吸毒。

韩特还涉及逃税案，他因过去10年未缴纳140万美元税款而被控9项罪名，检方称他把钱花在毒品、伴游及女友，生活豪奢。韩特原定9月在加州受审，但他当时无预警全数认罪，称这么做是为不让家人再受煎熬。

他在非法购枪案最重面临25年有期徒刑；逃税案最重则是17年。法官原本排定本月量刑开庭，如今庭期可望撤除，韩特确定躲过牢狱之灾。