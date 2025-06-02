摩根大通执行长：川普经济政策恐引发美债危机

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（法新社旧金山1日电） 摩根大通集团（JPMorgan Chase）执行长戴蒙（Jamie Dimon）今天对美国总统川普政府的经济政策引发美国债市危机的风险表示关切。

戴蒙接受福斯财经新闻网（FOX Business Network）「与玛莉亚早晨有约」（Mornings with Maria）节目主持人巴帝罗默（Maria Bartiromo）访问时说：「这是件大事，是个真正的问题。」访问完整内容将于明天播出。

他说：「债市将有一段艰难时期。我不知道是6个月还是6年。」

戴蒙警告，一旦投资人意识到债务不断上升带来的影响，利率将会飙升，市场也会受到扰乱，对全球最大经济体美国而言，这将是危险的状况。

他强调：「人们会用行动做出选择。」

他说，投资人「将关注这个国家的状况，包括法治、通膨率和央行政策」；并警告，「如果人们认为美元不再具吸引力」，美国的债务融资成本就会变得更高。

从历史来看，美国一直能够依赖市场对低利率美国公债的青睐来支撑其经济。

由于市场对川普具争议性的预算计画感到担忧，上周债券殖利率曾短暂攀升。这项预算计画将包括延续川普第一任期内推出的大规模减税措施，让人担心联邦赤字可能扩大。