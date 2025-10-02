政府关门危机未解 白宫放话即刻裁员

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 美国国会民主党与总统川普间的预算僵局未解，各方急于化解政府停摆危机的努力宣告破局，白宫更扬言会「即刻」开始裁撤公务人员。

由于川普与国会议员无法达成拨款协议，联邦政府预算于9月30日午夜到期，从10月1日零时起各机关开始陆续暂停服务。

民主党籍参议员坚持要求为低收入家庭延长健保补助，拒绝协助共和党通过众议院已表决通过的临时拨款案，否决让政府能续运作7周和继续协商的机会。

参议院已宣布休会至10月3日，使得联邦政府关门危机能迅速解决的希望破灭。

预估约75万名联邦员工将被迫放无薪假。包含军方、边境执法人员等必要人力需在无薪状态下继续值勤，不少人下周开始将领不到薪水。全国空中交通管制员协会则担忧航空安全受到冲击，因已有超过2300名会员被迫返家。

这次政府停摆的严重性远超以往。川普急于推动右倾政策，不仅削减政府部会规模，更扬言可能将这波无薪假直接变成大规模裁员。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）告诉媒体，政府「正与各部会密切合作，找出可裁减的项目……我们认为裁员迫在眉睫」。

美国政府不时在政治僵局下发生关门情事，这次是自2018到2019年川普第一任创下35天最长停摆以来，再次发生政府关门。