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救援人员：加萨学校遭以色列空袭酿33死 全境至少52人丧命

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（法新社巴勒斯坦自治区加萨市26日电） 救援人员表示，以色列今天对加萨走廊（Gaza Strip）的毁灭性空袭造成至少52人死亡，其中33人是在一处原本为学校的避难所内丧生。

民防机构表示，加萨市（Gaza City）这所学校的伤亡者大多是儿童。以色列军方则称，有「关键恐怖分子」藏身该地点。

以色列之前对加萨实施将近3个月的封锁，引发粮食及医药严重短缺等问题。就在援助物资缓缓流入加萨之际，以色列加强攻击力道，试图摧毁巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas），引来国际谴责。

加萨民防局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）说，至少33人在加萨市贾贾维学校（Fahmi Al-Jarjawi School）的屠杀事件中丧命，另有数十人受伤，受害者多半是妇孺。

以军则称他们袭击的是「关键恐怖分子」，还说这些人行动所在地是加萨市区深处的贾贾维学校旧址，如今则是哈玛斯和伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）的指挥与管制中心。

哈玛斯2023年10月7日对以色列发动史无前例的攻击，引爆现今这场以哈战争。以色列在战争期间，一直指控哈玛斯及其盟友利用学校及医院等民用基础设施作为指挥中心，哈玛斯等组织则矢口否认。

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