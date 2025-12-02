教宗结束黎巴嫩3天行程 返国前吁停止「攻击与敌对」

（法新社贝鲁特2日电） 罗马天主教教宗良十四世今天结束为期3天的黎巴嫩访问行程，教宗启程返国前呼吁停止「攻击与敌对行动」，并强调中东亟需以新的方式追求和平。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）进行就任以来首次国际牧灵访问，11月30日从土耳其抵达黎巴嫩，进行为期3天访问。

教宗今天于黎巴嫩行程的最后一天，在贝鲁特滨海区主持户外弥撒，吸引了大约15万人参加。

返国前，教宗在贝鲁特机场发表谈话指出，虽未能遍访黎国所有地区，但「我在此表达对和平的期盼，也衷心呼吁：愿所有攻击与敌对行为停止」。

教宗说：「我们必须承认武装战斗不会带来好处，武器虽然能夺命，但协商、调停与对话才有建设性。让我们所有人选择和平，不只是当成目标，更要视为行动的道路。」

教宗在主持户外弥撒前，先行前往2020年8月4日贝鲁特港爆炸事故地静默祈祷。那场灾难夺走超过220条人命，造成逾6500人受伤，市区大范围区域遭到重创。

教宗今天稍早还探访了修女经营的精神医院，院长马赫洛夫（Marie Makhlouf）激动地感谢教宗是「被遗忘者和弱势者的父亲」。教宗说：「我们不能忘记最脆弱的族群。」

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）今天在送别教宗的仪式上表示，教宗的来访提醒世人「全球没有忘记黎巴嫩，仍有人为此地祈祷并努力促成和平」。