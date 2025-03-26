伯尔尼大学将终止藏语课程

伯尔尼大学(The University of Bern)是目前瑞士唯一一所开设藏语课程的大学，然而该课程将于今年秋季起停止授课。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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该决定背后的原因是伯尔尼大学即将结束其中亚文化研究课程(Central Asian Cultural Studies programme)。这一课程的取消早有定论。有西藏血统、目前正在伯尔尼攻读中亚文化研究硕士学位的Tenzin Yundung对此深感遗憾。她说：“假如我想在学术层面对西藏和西藏问题进行深入研究，已经找不到相应的课程了。”
她认为，这正表明藏文化在流亡中受到的威胁。语言课程对Tenzin Yundung意义重大。她作为第三代西藏移民，培养藏语能力十分困难。“小时候我们经常参加藏语周末学校，但在那里只能学到最基本的语言知识。”
因此，大学的语言课程对她更深入地熟悉藏语很有帮助。
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无此任务
瑞士生活着最庞大的藏人流亡团体之一。因此，瑞士在藏语教育和藏文化传播中也发挥着重要作用。将来，这项任务只能在大学环境之外完成。
据伯尔尼大学秘书长Christoph Pappa透露，对中亚文化研究感兴趣的人群太少。而作为学位课程的一部分，藏语课也将停止授课。针对西藏侨民的担忧，Pappa表示：“语言培训无疑是对某一文化传承的贡献，但这不属于伯尔尼大学的职权范围，因此，我们需要考虑换一种组织方式开展相关工作。”
尽管如此，瑞士藏人团体深表忧虑。藏语课程的取消实际上意味着在瑞士不再可能进行有关西藏的研究。藏人团体在一封公开信中呼吁伯尔尼大学继续保留藏语课程。
瑞士联邦外交部网站(多语)外部链接上写有以下内容：
西藏是中华人民共和国的一个地区。在行政级别上，西藏是一个省。作为国家的一部分，西藏不享有国际法定义的主权。因此，瑞士与西藏地方政府没有直接的官方联系。
瑞士是亚洲以外第二大藏族团体的所在地。该团体很好地融入了瑞士本地生活。因此，瑞士非常关注中国藏族聚居区的局势。在瑞中人权对话中，西藏问题经常被讨论。为了改善西藏的人权状况，并最终帮助持久、和平地解决西藏问题，瑞士鼓励各方进行对话。
藏传佛教精神领袖达赖喇嘛曾多次访问瑞士。自20世纪50年代以来，瑞士本着人道主义精神接收了大量西藏难民。
资料来源：瑞士外交部
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