瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍

苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和洛桑联邦理工学院(EPFL)朝着将外国学生的学费提高三倍的方向迈进了一步。苏黎世联邦理工学院董事会在最近的会议上投票赞成这一提议，并于上周五宣布了这一决定。
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苏黎世联邦理工学院董事会在新闻稿中表示，此举是为了回应议会投票的结果。
根据该决定，学费提高三倍将从2025年秋季学期开始实施。作为对过渡期的安排，已注册的学生将能够在学费不增加的情况下完成其学士或硕士学位。
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目前，苏黎世联邦理工学院和洛桑联邦理工学院的学费为每学期730瑞士法郎，无论对瑞士学生还是外国学生都是如此。
与通胀挂钩的学费
苏黎世联邦理工学院董事会还提议将所有学费与国家消费者价格指数挂钩。这是为了避免学费收入因通货膨胀而进一步贬值。
然而，董事会还需要在瑞士联邦理工学院及研究院体系(ETH Domain)会议上征求意见，并向各部门咨询后，才会于12月做出最终决定。
今年三月，苏黎世联邦理工学院董事会曾反对这一增加学费的提议。当时，其理由是学校国际化的重要性以及吸引最佳人才的能力。董事会在周五的新闻稿中写道：“这些仍然是苏黎世联邦理工学院董事会考量的重要方面。”因此，应该继续实施相应的配套措施，以帮助经济困难的国际学生完成学业。
议会国民院在其夏季会议上决定，与持有瑞士中学文凭的学生相比，持有外国中学文凭的学生未来应支付至少三倍的学费。联邦院的相关委员会也支持增加学费，但希望仅增加为两倍。
联邦院将在秋季会议上讨论这一问题。预计到今年年底，该问题将在两院达成解决方案。
在一些瑞士大学，本国和外国学生的学费已经不同。例如，在圣加伦大学(University of St Gallen)，在学士学位阶段，本国学生的学费为1’229瑞郎，而外国学生则需缴纳3’129瑞郎。
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