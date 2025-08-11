The Swiss voice in the world since 1935

数百人伦敦游行　批评英国计画承认巴勒斯坦国

此内容发布于
2 分钟

（法新社伦敦10日电） 数百人今天在英国伦敦游行，要求巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）释放扣押在加萨的以色列人质，并批评英国计画承认巴勒斯坦国。

部分人质家属也加入游行，队伍最后抵达英国首相施凯尔（Keir Starmer）位于唐宁街10号的官邸。施凯尔已表示，如果以色列不同意与哈玛斯达成停火，英国将承认巴勒斯坦国。

许多示威者挥舞着以色列国旗或配戴黄丝带，象徵支持人质。游行主办单位认为，施凯尔应以促成人质获释为首要任务。

哈玛斯2023年10月7日对以色列发动攻击，绑走251名人质，引发加萨战争。战事持续至今仍有49名人质被扣押，而以色列军方表示，其中至少27人已死。

参与示威者包括遇难人质帕普威尔（Nadav Popplewell）的姊妹斯塔维茨基（Ayelet Stavitsky），以及被哈玛斯囚禁期间身亡的伊丹（Tsachi Idan）的表亲马阿尼特（Adam Ma’anit）。

马阿尼特批评施凯尔计画在9月承认巴勒斯坦国时说：「我认为政府的外交政策错误，现在是修正的时刻，并把重点放在拯救人质上。」

警方表示，有3名反对示威者被捕，其中两人遭逮是涉及暴力行为。

以色列因与哈玛斯长达22个月的战争面临越来越多的抗议，联合国专家示警，遭围困的加萨将发生严重饥荒。

施凯尔计画承认巴勒斯坦国之前，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）等各国领袖也宣布将承认巴勒斯坦国，国际上对巴勒斯坦领土严重的人道危机日益不安。

