联合国教科文组织希望通过《保护非物质文化遗产公约》,有效保护传统、传统手工技艺以及节庆礼仪。

(swissinfo.ch)

瑞士现已与法国携手向联合国教科文组织提交了一份联名申请,提请该组织对两国制表艺术与技术予以认可。究竟两国制表技艺能否被列入“非物质文化遗产”名录,有待联合国教科文组织于2020年11月做出最终定夺。



瑞士钟表制造专有技术,涵盖了顺沿横亘于瑞士与法国之间的汝拉山脉、自日内瓦到沙夫豪森地方制表业的精湛工艺。



据瑞士联邦文化局(Federal Office of Culture)于本周一(3月25日)介绍,圣科瓦(St. Croix)地区的自动演奏机和八音盒制作工艺,也属于制表艺术与技术的一大分支。



在瑞士法语区,数位良工巧匠、企业、学校、博物馆以及行业协会在积极普及传播这些精妙的技艺。技能工艺范畴从蹈袭前人的传统手工打造,到推陈致新的创意技艺,无所不包。



“此次申报的最大优势之一,就在于瑞士制表艺术与技术和瑞士钟表重镇-早在2009年便跻身世界文化遗产名录的拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)和勒洛克(Le Locle)之间存在着紧密联系,”联邦文化局解释道。



此次申报内容还包括坐落于拉绍德封的国际钟表博物馆(The international museum of horology,英)外部链接。



大教堂工作坊



与此同时,瑞士还参与了由法国主导、德国、奥地利、挪威多国协同的另一项跨国申报,以期联合国教科文组织能够对“欧洲境内大教堂工作坊的传统手工技艺与通行惯例”给予正式承认。



联合国教科文组织期冀通过《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage),有效保护传统、传统手工技艺以及节庆礼仪。2016年和2017年,沃韦葡萄酒节(又俗称“沃韦酿酒师节”或“沃韦葡萄种植者收获节”)及巴塞尔狂欢节相继被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录中。



此外,瑞士还拥有众多联合国教科文组织文化遗产,其中就包括伯尔尼老城和享有“世界制表业之都”美誉的拉绍德封。

