瑞士全新海蒂电视剧开拍

在约翰娜·斯皮里那部著名小说出版145年后，《海蒂》即将重返荧屏。 Keystone-SDA

新版《海蒂》改编剧将于5月在瑞士东南部格劳宾登州的布雷加利亚谷(Val Bregaglia)开拍。拍摄地点包括卡萨恰(Casaccia)和索格里奥(Soglio)附近，预计于2027年在RTL和瑞士德语电视台SRF播出。

4 分钟

在约翰娜·施皮里(Johanna Spyri)发表这部瑞士文学史上最受欢迎的小说145年之后，《海蒂》即将再度回归荧屏。

这部全新的电视剧将延续20世纪70年代经典《海蒂》动画片以及十多部电影改编作品的风格。最近一次电影改编是在2015年，由瑞士著名演员布鲁诺·冈茨(Bruno Ganz)参演。

据瑞士德语广播电视台SRF介绍，新剧不仅会重现海蒂在瑞士阿尔卑斯山中的经典冒险故事，还将讲述她逐渐走向成年的成长历程。

该剧由DCM Switzerland与法国影视公司高蒙(Gaumont)联合制作，由约翰内斯·巴赫曼(Johannes Bachmann)和伊莎·普拉尔(Isa Prahl)共同执导。

不允许穿孔和纹身

主角海蒂将由苏黎世青年女演员内娅·赫夫蒂(Neah Hefti)饰演。制作团队已发出招募，希望布雷加利亚山谷的当地居民参与出演群众角色。

4月中，制作方在维科索普拉诺(Vicosoprano)的赫尔维蒂亚酒店与报名者一同举行了说明会。

相关内容

相关内容 文化 瑞士史上最成功的电影 此内容发布于 阿兰·斯波内尔重拍的电影《海蒂》获得了史无前例的成功，在瑞士至少有100万的观众观看了该片，而在全球市场则收获了240万的票房。这部被誉为瑞士史上最成功的影片，其市场策略却令人有些雾里看花，因为关键的数据和统计缺失。那么，这部“最成功的”瑞士电影到底是不是瑞士电影，而瑞士电影的定义又是什么呢？ 更多阅览 瑞士史上最成功的电影

剧组正在寻找愿意出镜的儿童、狗、猎人和约德尔歌手。所有参与者需符合145年前的时代氛围：不得有穿孔(鼻、耳等)、纹身、染发或剃短的头发；而留胡须、八字胡或长发则备受欢迎。

制作方计划重现典型的阿尔卑斯山村景观，并将对索格里奥村(Soglio)进行一定程度的布景改造。拍摄时间计划为5月11日至8月11日。

儿童文学经典

《海蒂》由约翰娜·施皮里创作，于1880年出版，是瑞士最具影响力的文学作品。原本分为两卷发行，全球累计销量已超过5000万册。

这部儿童经典讲述了孤儿海蒂被送到阿尔卑斯山，与性格孤僻的祖父共同生活，并在相处中建立起深厚感情的故事。她还结识了当地牧童彼得。

《海蒂》已从德语翻译成50种语言，并被改编成十多部影视作品，其中包括1937年由美国童星秀兰·邓波儿主演的版本。

2015年，《海蒂》再次焕发新生，以电影形式回归大银幕，由世界知名演员布鲁诺·冈茨主演。

阅读最长 讨论最多