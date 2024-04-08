斋戒月剩食变肥料 马来西亚中部州这样减少浪费

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（法新社马来西亚关丹8日电） 一群马来西亚人在清真寺外结束每天的禁食后，把剩食丢进机器，机器将剩食转化为农作物的有机肥料。

中部彭亨州（Pahang）政府这项措施目的是减少浪费，特别是在穆斯林斋戒月期间，每天都有大量食物丢弃。

斋戒月期间，这台行动机器部署在州首府关丹（Kuantan）市中心一座公园，许多家庭禁食一天后，会聚在这里享用低廉的在地菜肴。

固体废弃物和公共清洁管理公司（Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation）去年启动这项测试计画，公司主任哈密德（Sharudin Hamid）表示，该公司每天处理25公斤的剩食。

这个穆斯林国家每天有超过1万3000公吨食物送到垃圾掩埋场，斋戒月期间甚至更多，尽管处理成有机肥料的剩食只占丢弃的一小部分，但哈密德表示，此举有助提高人们对食物浪费的意识。

哈密德告诉法新社：「主要目标是确保剩食不会被送往垃圾掩埋场。」

「这对我们产生了重大影响，因为人们环保意识提高，特别是在减少食物浪费方面。」

剩食丢进机器，与稻壳和锯木屑慢慢混合48小时后，产生的棕色废弃物包一包，就可以交给农民当成肥料。

27岁的沙勒（Abdul Shukor Mohamad Salleh）在关丹的斋戒月食品市场购买当地美食时说道：「从肥料中长出来的东西也可以变成食物，食物又可以制成堆肥，成为肥料，所以这是一个自然循环。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）