斯里兰卡前总统威克瑞米辛赫涉贪被捕 昔日政坛对手公开声援

afp_tickers

2 分钟

（法新社可伦坡24日电） 斯里兰卡前总统威克瑞米辛赫遭左派新政府以贪污罪嫌逮捕羁押后，他的昔日政坛对手、另外3位斯里兰卡前总统今天予以声援，谴责羁押他是对民主的「蓄意攻击」。

这3人是今年80岁的库玛拉彤嘉（Chandrika Kumaratunga）、79岁的拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）及73岁的席瑞塞纳（Maithripala Sirisena）。

他们曾是威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）政坛上的对手，如今则表示，对威克瑞米辛赫的指控相当轻率。

今年76岁的威克瑞米辛赫于2022年7月至2024年9月担任斯里兰卡总统。

他被控参加完2023年9月古巴首都哈瓦那的77国集团（G77）峰会及美国纽约的联合国大会（UN General Assembly）后回国途中，挪用了5万5000美元公款，用于在英国停留。

库玛拉彤嘉在一份声明中表示：「我们正在目睹一场针对我国民主核心价值的蓄意攻击。」

威克瑞米辛赫22日刚被捕，昨天便因脱水、糖尿病及高血压并发症而被送急诊，随后转至加护病房，目前情况稳定。