无视川普警告 英相施凯尔强化与中国关系

afp_tickers

3 分钟

（法新社北京30日电） 致力改善中英关系的英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天无畏美国总统川普的警告，表示英国「能给中国的东西还有很多」。

正在中国访问的施凯尔是8年来首位访中的英相。在川普执政下跨大西洋关系出现不稳，施凯尔也加入其他西方领袖行列访中，寻求地缘平衡。

近几周，法国、加拿大和芬兰等国领袖纷纷前往北京，作为对川普想夺取格陵兰及对北大西洋公约组织（NATO）盟国威胁加徵关税的回应。

川普被媒体问及英国将与中国展开商业合作时，警告这对英国来说「非常危险」。

施凯尔昨天与中国国家主席习近平和国务院总理李强会晤，双方皆强调加强合作必要性。

施凯尔今天上午告诉中英两国商界代表，两国「互动热络」且「取得实质进展」。

他在中英企业论坛发表谈话时说：「英国能给的还有很多。」称昨天与中方高层的会面「正是我们所期望的互动层次」。

他昨天与中方签署一系列协议，包括北京允许持英国护照者赴中国将享有30天免签入境。

施凯尔称这些协议「象徵双边关系的新进展」。

他30日下午将前往经济重镇上海，之后亚洲转赴日本短暂停留，与日相高市早苗会面。

新的免签政策让英国加入现有约50个享有中国免签待遇国家之列，之前包括法、德、澳洲、日本及日前加拿大，都获中方这个待遇。

中英双方签署的协议还涵盖合作打击人口走私供应链、促进英国出口中国及双方在卫生及强化贸易等领域合作。

非法移民问题对施凯尔来说极具敏感性，他已承诺严打人口贩运者，以遏止助长极右势力支持度上升的偷渡潮。

根据英国首相府说法，中方也同意将进口英国威士忌的关税从10%降为5%。

习近平昨天告诉施凯尔，在当前「国际局势复杂交织」背景下，两国应加强对话与合作。

英国制药巨头阿斯特捷利康（AstraZeneca）昨宣布，将于2030年前在中国投资150亿美元，扩大药品生产与研发领域布局，未来在中国的员工规模将超过2万人。阿斯特捷利康执行长索西欧（Pascal Soriot）也是这次随施凯尔访中的企业团成员。