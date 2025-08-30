日印领袖会谈 盼日企投资印度2兆元

（法新社东京29日电） 日本首相石破茂今天在首相官邸与印度总理莫迪会谈，推动日本民间企业扩大对印投资，投资额目标为10兆日圆（约新台币2兆元）。双方还就国防以及人工智慧（AI）等领域的合作框架达成一致意见。

这是莫迪自2023年5月出席在广岛市举行的七大工业国集团（G7）首脑峰会以来，再次访问日本。

石破茂在会议一开始欢迎莫迪（Narendra Modi）来访，强调这是「制定未来10年合作方向的契机」。莫迪则回应，「在当前的国际情势下，印度与日本的合作极为重要」。两人会谈约1个半小时，制定了「共同愿景」，总结未来10年的合作方向，并发表联合声明。

联合声明将防卫与安保合作列为优先领域，明确表示对于中国在东海、南海强势扩张的「深切担忧」。日印还修订了2008年签署的「安全保障合作共同宣言」，纳入深化四方安全对话（Quad）框架下的合作，以及扩大日印军队共同训练、情报共享等合作。

声明提及「四方安全对话」表示，为了「促进地区和平、安定及繁荣，将通过多边框架，推进同志国（志同道合国家）之间合作的决心」。

石破茂在会后联合记者会上表示，「两国在印度太平洋地区，有责任维护并强化基于法治的自由开放国际秩序」。

「共同愿景」列举了8个优先合作领域，包括经济、经济安全保障、移动手段、环境、技术创新、保健、人文交流，以及地方政府交流。

有关日本对印度的投资，日本前首相岸田文雄在2022年曾提出「5年内官民合计5兆日圆规模」的投资目标，这次更新目标，推动日本民间企业扩大对印投资，投资额目标为10兆日圆（约新台币2兆元），以及在5年内实现50万人以上的双向人才交流，尤其是日本的优秀数位人才。

此外，石破茂与莫迪还就印度正在兴建的高速铁路项目达成共识，将引进由JR东日本研发的新干线新型列车「E10」系列，确认将于2030年代初在印度投入使用。