日新首相推成长计画 AI晶片造船列17大投资重点

（法新社东京11日电） 根据今天公布的政府文件，日本新首相高市早苗希望透过对人工智慧（AI）、晶片和造船等17个重点领域进行投资，以提振这个全球第4大经济体。

这项预计在2026年定案的成长计画，正与新的刺激方案同步准备中。根据「日本经济新闻」报导，该刺激方案预计在11月下旬推出，规模可能超过10兆日圆（约新台币2兆元）。 上个月获任命为日本5年来的第5位首相后，高市早苗领导着一个少数派政府，并成立「日本成长战略本部」，且在昨晚举行首次会议。 在随后发布的文件中，其他投资领域还包括国防、药品、关键矿物、航太与太空、网路安全、量子运算和核融合。 高市早苗在有部长与专家参与的会议中表示：「我请相关部长努力争取必要的追加预算，并为此处所列的内容落实所需的税制措施。」

她说：「我也请大家立即着手可行的事项，不必等这些经济措施最终确定后再行推动。」 高市早苗和美国总统川普上月底会面时，双方同意推动造船领域合作；同时，高市也强调，晶片业对经济安全同样至关重要。 这项刺激方案是近年推出的多项政策之一，预计将纳入旨在减缓物价飞涨对民众生计冲击的办法。 因为通膨引发的民怨，是造成前任首相石破茂在位不满1年就下台的连串选举失利的主要原因。