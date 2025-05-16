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日本Q1GDP年率萎缩0.7% 4个季度来首见负成长

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（法新社东京16日电） 日本今天公布，2025年1月到3月国内生产毛额（GDP）剔除物价变动因素后的实质GDP初值较上季减少0.2%，换算成年率下滑0.7%，为4个季度以来首度萎缩。

日本是全球第4大经济体，目前正在试图透过谈判以获得美国关税豁免，以及期望摆脱长期经济停滞。

日本内阁府今天公布的第1季GDP季比数据，比市场预期的季减0.1%还差。另外，与2024年10月到12月的季度GDP成长0.6%相比，日本经济放缓。日本前一次经济萎缩是在2024年1月到3月，当时GDP下滑0.4%。

推动日本经济成长的出口下滑0.6%，进口则成长2.9%，对整体GDP造成影响。

分析师在日本内阁府今天发布数据前，就警告日本将面临美国总统川普（Donald Trump）关税措施冲击全球经济所带来的逆风。法国巴黎银行（BNP Paribas）首席经济学家河野龙太郎指出：「至于未来的展望，不确定性因为川普一系列关税而大大增加，经济放缓的趋势很可能会从第2季开始变得更加明显。」

他也分析：「川普政府带来的不确定性，预计会增加企业支出，像是资本投资，另外也会减少企业对机械与工具等资本财的需求。」

川普为了纠正他所谓的不公平贸易，以强烈手段对钢铁、汽车加徵进口关税。然而，日本的经济困境不仅是贸易战引起的。

日本「第一生命经济研究所」资深执行经济学家新家义贵指出：「随着国内外需求放缓，日本经济缺乏动力。」他在内阁府发布数据前分析：「尽管未预期未来的经济放缓，但不能排除经济陷入衰退的情况，端看关税造成下行压力的程度。」

日本央行本月稍早下调经济成长预测并维持利率不变，同时警告关税正在加剧全球经济不确定性。日本央行目前预测，本财年（4月开始）GDP将成长0.5%，低于先前预测的1.1%。

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