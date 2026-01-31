明州移民扫荡暂不叫停 明尼阿波利斯市长：失望

（法新社明尼阿波利斯31日电） 美国联邦法官今天拒绝强制美国移民暨海关执法局（ICE）暂停在明尼苏达州的大规模拘留与遣返行动。这项裁定让明尼阿波利斯市长大呼「失望」。

美国总统川普（Donald Trump）辖下的联邦有关单位，近日大举派遣执法人员至明尼苏达州各地社区寻找无证移民，过程中拘留数千人，并射杀两名美国公民，引发舆论批评。

明尼苏达州政府主张，联邦政府这项持续1个月的行动已侵犯了该州的主权，因此向法院申请临时禁制令。

然而，联邦法官梅南德兹（Katherine Menendez）在裁定中写道：「到头来，法院认为在衡量各方损害后，并未明显倾向核发禁制令。」

梅南德兹表示，这次决定不签发临时禁制令，并不等于对州政府整体诉讼案做出最终判决，后续还须在法庭上进一步辩论。

她也未就这项高度分歧的移民扫荡行动是否违法做出判定。

明尼苏达州最大城市、联邦扫荡行动主要目标明尼阿波利斯（Minneapolis）市长佛雷（Jacob Frey）表示：「我们当然感到失望。」

佛雷在声明中说：「这项决定并不能改变当地居民的经历，也就是联邦行动带来的恐惧、混乱与伤害，这些本就不应该出现在明尼阿波利斯。」

另一方面，司法部长邦迪（Pam Bondi）将这项裁决形容为司法部「重大」胜利。

她在社群平台X发文指出：「不论是庇护政策还是毫无根据的诉讼，都无法阻挡川普政府在明尼苏达州贯彻联邦法。」