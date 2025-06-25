是否承诺北约共同防御？川普称取决于如何定义

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（法新社海牙25日电） 在北大西洋公约组织（NATO）开始今天的峰会之际，与会领袖心情紧张，都在等着看这次精心策划的活动能否取悦美国总统川普，盼川普态度友善。

为了避免川普在荷兰海牙（The Hague）的北约峰会上爆发，各方采取一切预防措施，包括赞扬他达成一项历史性的支出协议，以及确保会议简短愉快等。

然而这些并未阻止川普乘坐总统专机「空军一号」（Air Force One）跨越大西洋时，在峰会前投下一枚震撼弹，让北约的根基产生疑问。

川普在机上接受媒体联访。被问及是否仍承诺遵守北约第5条款时，他回应表示，「取决于你如何定义」，对此条款有许多不同定义，「但我承诺要做他们的朋友…我和其中许多领导人都成了朋友，我承诺要帮助他们」。

对于媒体追问是否承诺北约共同防卫，川普仅回答，他承诺要拯救生命，承诺要保护生命与安全，等他抵达荷兰，会给出一个明确定义。

北约是由北美和部分欧洲国家组成的政治及军事联盟，其中第5条款（Article 5）为北约集体防御的核心，即任何成员国遭受攻击时，视同对全体成员的攻击。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）会前则表示，欧洲盟邦无需忧心美国对北约的支持弱化；成员国可能在会中签署新的国防支出目标。