智利极右派总统候选人：非法移民须自付遣返费用

（法新社圣地牙哥26日电） 智利极右派总统候选人卡斯特（Jose Antonio Kast）今天表示，若他当选，将要求被驱逐的非法移民「自行支付」遣返费用。

在即将于11月16日举行的第1轮投票前，民调显示，3度参选的卡斯特以微幅差距落后左翼候选人贾拉（Jeannette Jara）。

但所有民调皆显示，若选举进入12月的第2轮投票，卡斯特将轻松击败贾拉。

在与其他7位候选人参加的电视辩论中，卡斯特重申他若执政将「遣返所有无证移民」的政见。

他说：「我们会请求他们离开这个国家。」他还说，所有人都必须「自行支付离开智利的机票」。

智利近年外来移民人口急速增加，目前约有33万名无证移民居住在智利，其中多数来自委内瑞拉。

许多智利民众认为，外来犯罪集团（尤其来自委内瑞拉者）导致暴力犯罪上升，这也使选民政治立场明显右倾。

卡斯特承诺，将在智利与玻利维亚之间的沙漠边界修建一座美国总统川普式的围墙，以阻止非法入境。

这位59岁、育有9名子女的候选人曾在2021年总统选举中赢得首轮投票，但第2轮败给左翼前学生领袖、现任总统波里奇（Gabriel Boric）。