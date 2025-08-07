曼谷大楼被震垮 泰国检方起诉建筑大亨等23人

（法新社曼谷7日电） 泰国曼谷一栋高楼在3月间缅甸大地震时倒塌，泰国检方今天起诉23名涉案人士，其中包括营造业钜子普利姆猜（Premchai Karnasuta）。

3月28日缅甸发生造成数千人丧生的7.7强震，这栋30层楼大楼在地震发生后数秒倒塌。

这栋大楼原定建成后作为泰国审计处使用，是曼谷在该起地震中唯一倒塌的建筑，现场共89人死亡，其中大部分是建筑工人。

大楼如此猝不及防地倒塌引发法律调查，泰国检察总长办公室表示，案件已提交刑事法院，预计裁决会在数月内出炉。

检察总长办公室在声明中表示：「调查人员同意以职业不当行为和伪造文件为由，起诉23名个人和法人实体。」

起诉书列出16名个人和7家公司，以及代表部分被告公司的人员姓名，其中包括一家建筑公司和一家中国建筑企业。

司法部调查人员先前表示，正在调查该工地使用的建材品质。

泰国营造业钜子、义大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）总裁普利姆猜也遭到起诉，如果定罪，71岁的普利姆猜将面临最高10年监禁和20万泰铢（6000美元）罚款。

义大利泰工程公司是泰国数一数二的建设公司，也在此次检方起诉之列。