曼达尼2026年元旦就职纽约市长 任内势将与川普交锋

（法新社纽约31日电） 美国左派新星曼达尼（Zohran Mamdani）将于明天宣誓就任纽约市长，预料其任内将与总统川普（Donald Trump）剑拔弩张。

当午夜钟声响起、迎来2026年后，曼达尼将在一处废弃地铁站宣誓就职，正式接掌美国最大城市，成为纽约市首位穆斯林市长。

曼达尼办公室表示，选择如此低调的宣誓地点，反映出他对劳工阶层的承诺。这位34岁民主党人一年前几乎可说是默默无闻，他在竞选时主打解决高涨的生活成本。

不过，曼达尼能否实现雄心勃勃的政见仍有待观察，其中包括冻结房租、普及化托育与免费公车等。而纽约大学（New York University）讲师凯恩（John Kane）说，选战一结束，选民会开始更注重政绩。

川普的作为可能至关重要。这位共和党人本身也是纽约客，曾多次批评曼达尼，不过两人11月在白宫会谈时，气氛出乎意料地友好。

哥伦比亚大学（Columbia University）政治分析家暨教授密契尔（Lincoln Mitchell）表示，从曼达尼的角度来看，那次会面「堪称再好不过」。

但他也警告，两人的关系可能迅速恶化。其中一个引爆点，可能是川普在全美扩大打击移民时突袭移民的行动。曼达尼已承诺会保护移民族群。

川普在11月市长选举前也曾威胁，若曼达尼当选，他将削减给纽约市的联邦经费，还称曼达尼是「共产主义疯子」。曼达尼则说，他认为川普是个法西斯主义者。

曼达尼将于午夜时分进行私人宣誓仪式，展开为期4年的市长任期，仪式将由成功起诉川普诈欺的纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）主持。

更大型的公开就职典礼定于明天举行，届时联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）与众议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）等曼达尼的左翼盟友将致词，预计约4000名持票嘉宾将在市政厅外参加盛会。

曼达尼团队也规划举办街区派对，让数以万计的纽约市民能在沿百老汇（Broadway）的街边观礼区一同观看典礼。