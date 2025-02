曾被川普解雇争议文胆毕提获任命国务院要职

(法新社华盛顿4日电) 媒体报导,美国总统川普首度入主白宫期间,右翼媒体「左轮手枪新闻」创办人毕提曾是他的文胆,当年因出席「白人至上」主义研讨会又发表谈话而被解雇,如今川普任命他担任国务院代理次卿,负责公共外交与公共事务。

知情人士告诉美国广播公司新闻网(ABC News),毕提(Darren Beattie)如今将担任负责公共外交和公共事务的代理国务次卿。根据国务院网站,这个职位的工作职责是「带领美国公共外交的拓展,包括宣扬打击恐怖主义和暴力极端主义的讯息」。国务次卿是国务院10个最高职位(Top 10)之一。

根据国务院网站:「负责公共外交和公共事务的国务次卿监管教育文化事务局和全球公共事务局,并参与外交政策的制定。」

消息人士指出,预计毕提将从明天起上任,虽然他之前也曾担任国务院的另个要职,但出任如此高阶职位的新任命,已引发许多国务院员工的担忧。

两年多前,毕提创办右翼媒体「左轮手枪新闻」(Revolver News),藉由贩售支持川普的服装和商品,募集部分资金。

这个媒体的网页仍在贩售两件T恤,上头印着「可以不承认2020(大选结果)」(It’s OK to deny 2020)字样,另一件印着的字样则是已被驳斥的说法:2021年1月6日国会大厦遇袭案是「联邦调查局的阴谋,诬陷川普的支持者是叛乱分子」(FBI setup to frame Trump supporters as insurrectionists)。

2018年8月中毕提登上全国媒体头条,因当时「华盛顿邮报」(The Washington Post)报导,他遭揭露「两年前曾在一次由知名白人民族主义者参加的会议上发表谈话后,已于上周被解雇」。

据华邮当年报导,本身是犹太人的毕提发表声明,坚称他不是种族主义者,并说:「能够在川普政府任职是我一生的荣幸。我爱川普总统,他是一位无所畏惧的美国英雄,我会继续百分之百支持他。」