最新一轮停火谈判卡达重启 加萨死亡人数逾4万

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（法新社杜哈15日电） 为阻止战火蔓延，加萨停火谈判今天在卡达重新展开。巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯治下的加萨走廊卫生部表示，以色列与哈玛斯战争罹难人数来到4万人，为达成协议增添压力。

一名知情人士向法新社证实，目标停止以色列与哈玛斯（Hamas）战争并确保人质获释的谈判已在卡达首都杜哈重启。

但消息人士并未透露，哈玛斯是否有派遣任何代表出席。以色列方面与美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）计划参与谈判。

美国国务院表示，在会谈开始之前，国务卿布林肯（Antony Blinken）与卡达总理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）已向伊朗、哈玛斯和以色列发出含蓄警告，称「区域内任何一方都不应采取行动，破坏为达成协议付出的努力」。

美国特使霍克斯坦（Amos Hochstein）昨天在黎巴嫩首都贝鲁特表示，他与黎巴嫩国会议长柏瑞（Nabih Berri）同意，「没有更多时间可以浪费，任何一方都再也没有正当理由进一步拖延」。

法国、德国和英国12日也发出类似讯息，一致强调达成加萨停火「不能再拖延」，并且敦促伊朗及其盟友不要「进一步升高」区域紧张局势。