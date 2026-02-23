杜特蒂法外处决案听证 国际法院：掌权者无法逃避法律

afp_tickers

2 分钟

（法新社海牙23日电） 一名国际刑事法院的检察官今天表示，针对菲律宾前总统杜特蒂涉嫌在「扫毒战」中「法外处决」数以千计的可疑毒贩召开的听证会，证明身居高位者无法逃避法治约束。

国际刑事法院（ICC）今天起召开预审庭，法官将评估检方的证据是否能充分证明杜特蒂（Rodrigo Duterte）犯下被指控的危害人类罪。预审听证的时间订于今天、明天、26日、27日4天。80岁的杜特蒂并未出席。

法新社报导，国际刑事法院副首席检察官尼昂（Mame Mandiaye Niang）今天指出，这场决定杜特蒂是否应就涉嫌危害人类罪受审的听证会，是「提醒人们，当权者并非能凌驾法律之上」。

尼昂指控杜特蒂「授权杀人并且亲自挑选部分对象」，在杜特蒂主导的扫毒战中造成数千人丧命。

杜特蒂于2011至2022年担任纳卯（Davao）市长及总统任期内发动扫毒战。人权团体指控，数以千计民众在警方扫毒过程中遭「法外处决」，把杜特蒂告上国际刑事法院。

菲律宾政府于2025年3月逮捕杜特蒂，将他送往海牙接受国际刑事法院审判，检方指控杜特蒂犯下危害人类罪行。

虽然菲律宾政府在杜特蒂指示下，已于2019年3月正式退出罗马规约（Rome Statute），也就是国际刑事法院的成立法源，并拒绝配合国际刑事法院调查，但国际刑事法院主张，扫毒杀戮案件发生在菲律宾仍是签署国期间，因此对案件仍有管辖权。