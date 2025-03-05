立足瑞士 报道世界
登录

杜鲁道斥关税「愚蠢」 控川普想看到加拿大经济崩溃

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社渥太华4日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天愤怒谴责美国总统川普的「愚蠢」关税，并指控川普想要摧毁加拿大经济，以吞并这个北方邻国。

在川普兑现誓言向所有加拿大进口商品加徵25%关税之际，杜鲁道对于川普威胁加拿大主权发出非同寻常的警告。

加拿大旋即展开报复，引发这两个亲密盟友之间的贸易战，并威胁到美加跨境贸易。

杜鲁道在加拿大首都渥太华发表一场激情演说，他直接点名川普说，尽管他认为川普是个「聪明人」，但加徵关税是「非常愚蠢的做法」。

川普表示，徵收关税是必要措施，以迫使加拿大采取行动，阻挡他所谓的无证移民和类鸦片药物芬太尼（fentanyl）流入美国。

杜鲁道坚称，加拿大并不是美国面临这两个问题的主因，还说川普以芬太尼为由「完全错误」。

当被问到川普徵收关税的动机时，杜鲁道表示，川普「希望看到加拿大经济崩溃，因为这会让并吞我们变得更容易」。川普经常谈到让加拿大成为美国第51州。

杜鲁道说：「美国对加拿大发动贸易战，加拿大人是讲道理的。我们很有礼貌。我们不会在战斗中退缩。」

杜鲁道说，加拿大将在世界贸易组织（WTO）透过川普在第一任期内谈成的美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）提起争端案件，作为对美国关税回应的部分举措。

他补充说，加拿大的报复性关税将继续存在，直到美国取消关税为止。

杜鲁道说：「我们不想要这样。」

杜鲁道也直接向美国人喊话，警告与加拿大打贸易战将为美国带来经济痛苦。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
135 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
65
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团