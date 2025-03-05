杜鲁道斥关税「愚蠢」 控川普想看到加拿大经济崩溃

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（法新社渥太华4日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天愤怒谴责美国总统川普的「愚蠢」关税，并指控川普想要摧毁加拿大经济，以吞并这个北方邻国。

在川普兑现誓言向所有加拿大进口商品加徵25%关税之际，杜鲁道对于川普威胁加拿大主权发出非同寻常的警告。

加拿大旋即展开报复，引发这两个亲密盟友之间的贸易战，并威胁到美加跨境贸易。

杜鲁道在加拿大首都渥太华发表一场激情演说，他直接点名川普说，尽管他认为川普是个「聪明人」，但加徵关税是「非常愚蠢的做法」。

川普表示，徵收关税是必要措施，以迫使加拿大采取行动，阻挡他所谓的无证移民和类鸦片药物芬太尼（fentanyl）流入美国。

杜鲁道坚称，加拿大并不是美国面临这两个问题的主因，还说川普以芬太尼为由「完全错误」。

当被问到川普徵收关税的动机时，杜鲁道表示，川普「希望看到加拿大经济崩溃，因为这会让并吞我们变得更容易」。川普经常谈到让加拿大成为美国第51州。

杜鲁道说：「美国对加拿大发动贸易战，加拿大人是讲道理的。我们很有礼貌。我们不会在战斗中退缩。」

杜鲁道说，加拿大将在世界贸易组织（WTO）透过川普在第一任期内谈成的美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）提起争端案件，作为对美国关税回应的部分举措。

他补充说，加拿大的报复性关税将继续存在，直到美国取消关税为止。

杜鲁道说：「我们不想要这样。」

杜鲁道也直接向美国人喊话，警告与加拿大打贸易战将为美国带来经济痛苦。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）