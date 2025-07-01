杠上了 川普考虑将马斯克驱逐出境

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天表示，他有可能考虑将南非出生的美国科技业亿万富豪马斯克（Elon Musk）驱逐出境。马斯克对川普主打的政府支出法案多所批评。

法新社报导，川普（Donald Trump）在白宫面对媒体记者时，被问到他是否会考虑将马斯克驱逐出境，他回答说：「我不知道。我们会去研究看看。」

世界首富马斯克是川普去年竞选总统时的最大金主，川普上任后新设的政府效率部（DOGE）原本也由马斯克领导，直到他5月底卸任。

到了6月，马斯克为了川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），公开与川普撕破脸。

马斯克近几天又再度开炮，批评共和党人放弃努力让美国处于电动车和洁净能源革命前线。他并重申若美国国会通过「大而美法案」，他将发起成立名为「美国党」（America Party）的新政党。

川普今天在白宫还表示，政府效率部可能将矛头指向创立电动车公司特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）的马斯克，要查看他接受的美国政府补助。

川普说：「我们可能得让政府效率部去看一看伊隆（马斯克名）。你们知道政府效率部是什么吗？它是个怪兽，可能会回头吃了伊隆。」

川普认为，马斯克之所以攻击「大而美法案」，是因为不满当中取消支持电动车产业的措施。川普威胁说：「他（马斯克）正在失去他的电动车权限，他对此非常不开心，…但他可能还要失去多许多的东西。我现在就可以告诉你 伊隆可能失去的比这多许多。」

川普昨晚在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）已发表过类似言论。他写道：「伊隆若没了补助，很可能被迫关门大吉并回到南非老家。」