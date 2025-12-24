柬泰边境冲突影响 吴哥古迹游客锐减、园区一片冷清

（法新社柬埔寨暹粒24日电） 受柬泰边境冲突影响，历史悠久的着名观光胜地吴哥古迹游客骤减，园区内显得异常冷清，业者生意惨淡。

在吴哥（Angkor）寺庙遗址追着游客推销导览服务的拉塔纳（Bun Ratana）说，现在虽是旅游旺季，但自柬埔寨与泰国爆发致命冲突以来，他几乎没有工作。

这处联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产位于柬埔寨暹粒省（Siem Reap），距离泰国边境仅约两小时车程，园区内保存着高棉帝国时期的众多寺庙遗迹，包括巴戎寺（Bayon）及最着名的吴哥窟（Angkor Wat）。

拉塔纳说，光是12月就有超过10个旅行团取消行程，他的收入也较去年同期大减约8成。拉塔纳希望冲突结束后，柬埔寨观光业能逐步回温。

过去两周多来，柬泰边境地区爆发军事冲突，已造成数十人丧生。

拉塔纳告诉法新社：「有些游客感到害怕，但暹粒这边是安全的。」

柬泰5月爆发冲突后，两国关闭陆路边境关口。暹粒与泰国曼谷的旅行业者、摊贩与司机说，出入境关口关闭与7月及12月冲突再起，让他们的生意饱受重创。

柬埔寨旅行社业者波瑞特（Ream Boret）告诉记者，订单明显减少；一名嘟嘟车司机也说，自冲突爆发以来，他的收入腰斩。

观光业约占柬埔寨国内生产毛额（GDP）的1/10，去年入境人数创下670万人次新高。然而，根据柬埔寨国营吴哥企业（Angkor Enterprise）统计，今年6月至11月，吴哥门票销售年减至少17%，在7月爆发历时5天、造成数十人死亡的冲突后，情况进一步恶化。

贩售T恤的摊商基亚（Run Kea）说：「我想他们可能是害怕…我也很害怕。」

除了柬埔寨，泰国观光业也受到冲击。泰国旅行社业者说，当顾客询问能否前往柬埔寨时，「我们只能说现在去不了，且无法告知他们何时才能前往」。

专家指出，冲击主要集中在陆路区域旅行，而非全球对柬埔寨的观光需求，并提到泰国游客减少，但中国旅客增加。

有些欧美游客也说，冲突并未影响他们造访柬埔寨知名寺庙群的意愿，「我们很高兴来到这里，目前感到很安全」。

柬埔寨官员指出，边境冲突和跨国诈骗活动温床的形象确实伤害了柬国观光业，但他有信心，等冲突结束后，游客将重返吴哥窟。

他说：「冲突愈早结束，他们就愈快回来。」（编译：刘文瑜）