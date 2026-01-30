梅兰妮亚纪录片华府首映 亚马逊砸重金惹议

（法新社华盛顿29日电） 美国第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）的纪录片今天在华府地区举行首映会，内容一窥她的丈夫川普总统重返权力舞台的幕后花絮。这部片由网购巨商亚马逊出资数千万美元赞助。

这部名为「梅兰妮亚」（Melania）的纪录片，今天在刚易名的「川普－甘乃迪中心」（Trump-Kennedy Center）举行红毯首映会，梅兰妮亚和丈夫亲临现场。

法新社报导，梅兰妮亚的新作票房不佳。而亚马逊（Amazon）支付巨资是否在向总统示好，也引发各界质疑。

亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）近来与川普关系明显拉近，不仅在川普就职典礼上获得头等贵宾席，他更要求旗下「华盛顿邮报」（The Washington Post）偏重亲商社论。

美国媒体指出，亚马逊为这部电影支付4000万美元的播映权利金，梅兰妮亚身为执行制作人将分得70％；而迪士尼（Disney）先前只愿支付1400万美元，是出价次高的。

此外，亚马逊还投入惊人的3500万美元行销，包括电视广告、户外看板、以及今天首映会由25家戏院同步播映。

这部片预定30日全球上映，在Amazon Prime独家播映。川普在自家社群平台Truth Social发文说，「梅兰妮亚」纪录片是「非看不可」。

但在社群网站上，这部影片及其宣传活动均遭网友吐槽，有许多人分享美国影城票房零销售的截图。（编译：纪锦玲）