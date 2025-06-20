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欧洲大国促与美会谈 伊朗称以色列须停止轰炸

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（法新社日内瓦20日电） 欧洲大国今天敦促伊朗恢复与美国的外交行动，以在当前僵局中为伊朗核计画找到解决方案。但德黑兰表示，一旦以色列停止轰炸，才会考虑外交。

英国、法国、德国和欧盟外交首长在日内瓦与伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）会谈，在以色列一周前开始轰炸伊朗后，尝试透过外交来解决问题。

德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）在声明中说：「今天的好结果是，我们离开（会谈）房间时的印象是，伊朗方面已准备好进一步讨论所有重要问题。」

瓦德福还说：「美国参与这些谈判及解决方案至关重要。」

阿拉奇说，要等以色列的「侵略停止」，伊朗才准备再次「考虑外交」。

英国外交大臣拉米（David Lammy）说：「我们渴望与伊朗继续现行的讨论和谈判，并呼吁伊朗持续与美国会谈…这是危险时刻，极为重要的是，这场冲突不能在这个区域升级。」

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）表示：「透过军事手段无法彻底解决伊朗核问题。军事行动可以延缓它，但不能消除它。」

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）说：「今天这场区域（冲突）升级对任何人都没有好处。我们必须维持开放讨论。」

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