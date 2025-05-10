欧洲4国领袖将联合访乌 矢言加强对俄施压

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎9日电） 法国、英国、德国和波兰领袖明天将首度联合访问乌克兰，与乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行会谈，矢言要逐步加强对俄罗斯施压，直到俄国同意停火为止。

这场由法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）、波兰总理图斯克（Donald Tusk）和英国首相施凯尔（Keir Starmer）的访乌行程，是首度有4位欧洲国家领袖联合访问乌克兰。

俄罗斯全面入侵乌克兰已超过3年，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）前一天才在纪念二战胜利80周年阅兵仪式上发表措词强硬的言论，而欧洲在此时展现团结具有重大象徵意义。

美国总统川普提议无条件停火30天作为终结这场冲突的一步，但蒲亭至今仍然拒绝。

欧洲4国领袖在出访前透过声明表示：「我们和美国一同呼吁俄罗斯同意全面无条件停火30天，为实现公正且持久的和平创造对话空间。」

声明还说：「我们已经准备好尽快支持和平谈判、讨论停火的技术性执行问题，并为达成全面和平协议做好准备。」

「我们明确表示，流血冲突必须停止，俄罗斯必须停止非法入侵，乌克兰必须能在国际公认的边界内，作为一个安全、稳定的主权国家，让世世代代持续繁荣发展。」

他们警告指出：「我们将持续增加我们对乌克兰的支持。我们将逐步加大对俄罗斯战争机器施压，直到俄国同意持久停火为止。」