欧盟执委会主席支持战略产业推「欧洲制造」

（法新社布鲁塞尔9日电） 在欧盟召开商讨提升竞争力的会议前，欧盟执行委员会主席范德赖恩今天表示支持「欧洲制造」，希望推动在「战略」领域优先考虑欧洲企业而非外国公司的举措。

欧盟执委会本月稍晚将提出一项提议，主张在涉及关键产业的政府采购中优先考虑欧洲企业，但这项构想面临部分欧盟成员国及贸易伙伴反弹。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）致函欧盟其他领袖时强调，欧洲必须能兼顾「捍卫自身战略利益」以及支持本地生产。

根据法新看到的草案内容，欧盟执委会希望制定规范，要求参与汽车、绿色科技等产业相关政府标案的企业必须证明其产品有一定比例是在欧洲制造。

由于内部辩论相当激烈，欧盟执委会已两度延后提出相关提案，部分人士希望缩小其适用范围。

负责产业政策的欧盟执委会执行副主席塞儒内（Stephane Sejourne）指出，现在应是制定欧洲版「购买美国产品法」（Buy American Act）、「中国制造」（Made in China）政策以保护欧洲企业的时刻。

「欧洲制造」（Made in Europe）概念在法国已深受欢迎多年，对于向欧盟以外地区进行国防采购，巴黎当局一直希望实施严格限制。

但法国的积极态度引发部分欧盟伙伴国家起疑，例如比利时总理德威弗（Bart De Wever）曾表示，法国嘴上谈欧洲，其实只关心销售自家商品。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）去年12月曾致函范德赖恩，警告这类举措恐为土耳其带来负面影响，他尤其担忧汽车产业首当其冲。

日本本田汽车公司也呼吁布鲁塞尔将「欧洲制造」概念扩大为「共同价值观制造」（Made with Common Values），并警告由于汽车产业已全球化，过于严格的在地制造限制恐无益于提振欧洲制造业。

义大利和德国上月对「欧洲制造」构想表达支持但态度冷淡，同时告诫不应矫枉过正。