欧盟气候主管：中国减排目标「令人失望」

（法新社布鲁塞尔25日电） 欧洲联盟今天批评中国的温室气体减排目标，声称这远低于欧盟认为「既可达成又有必要」的水准。

在北京昨天在联合国气候峰会宣布，中国计划到2035年将经济范围温室气体净排放量比峰值（推测为2025年）下降7%-10%，力争做得更好。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）负责气候政策的执委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示：「这样的雄心显然令人失望。考虑到中国巨大的碳足迹，这会让全球实现气候目标变得更加艰难。」

中国是世界第二大经济体、最大的污染排放国，约占全球排放量近30%。

观察人士几乎一致认为，中国提出的目标过于保守━但北京过去常有「低调承诺，高标达成」的纪录，尤其受到其绿色科技快速发展的推动。

中国的新减排路径类似于美国和欧盟在各自排放峰值后10年间的走势，但仍远不足以实现将全球升温控制在比工业化前水准高出1.5°C以内的目标。这是2015年「巴黎协定」（Paris Agreement）所设定，以避免最严重气候灾难的基准。

欧盟同样是全球主要污染排放方之一，但迄今在应对气候变迁方面承诺最为积极。然而，随着欧盟因应乌克兰战争与全球贸易紧张，将重心转向强化防务与产业，其领导地位也正面临内部分歧的严峻考验。

欧盟已承诺到2030年将排放量比1990年减少55%，欧盟执委会表示，目前已经接近40%。但欧盟至今仍未能提出2035年的确切且具正式约束力的数字目标，而这是「巴黎协定」所要求。

在中国的新承诺出炉之际，美国在总统川普领导下，仍持续在国内外大力推动使用化石燃料。川普称气候变迁是一场「骗局」。