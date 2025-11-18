欧盟防御体系待加强 官员警示须纳乌克兰经验防俄攻

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔17日电） 欧盟执行委员会国防执行委员库比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，欧洲尚未有效准备好因应俄罗斯无人机攻击，必须整合乌克兰的「实战经验」，以加强自身的防护能力。

北大西洋公约组织（NATO）战机9月于波兰上空击落俄国无人机后，由27国组成的欧洲联盟正努力加强无人机防御。

库比柳斯在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）发表演说时说：「为什么我们花了两年多的时间，直到俄罗斯以无人机挑衅波兰、波罗的海国家和罗马尼亚后，才意识到我们还没有准备好，无法以具成本效益的方法侦测并摧毁俄罗斯无人机？」

他说：「俄罗斯人正在学习，而我们呢？」

波兰事件过后，北约已向东翼增派兵力，同时部署更多无人机防御系统。

欧盟也表示希望建立一套反无人机防御体系，但细节仍未定案，任何方案都可能需要数年才能落实。

库比柳斯强调，欧洲各国在努力迎头赶上的同时，必须寻求纳入乌克兰及其规模约80万、历经战争考验的部队，作为整体防御的关键角色。

库比柳斯说：「如果不这么做，我们将犯下历史性错误，除了削弱我们自身，也让乌克兰更弱。」

欧盟加紧强化防御之际，欧洲各大情报机构警告，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）恐于乌克兰战争结束之后几年攻击北约。