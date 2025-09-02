欧盟防范俄罗斯 2025军费近14兆创新高

（法新社布鲁塞尔2日电） 欧洲防卫局（European Defence Agency）今天表示，2025年欧盟军费将创下3810亿欧元新高（约新台币13兆8000亿元），防范俄罗斯是各国扩大支出的最主要原因。

欧洲防卫局指出，今年的支出中，将近1300亿欧元是用于新武器等投资。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，欧洲国家的国防开支就急剧上升。

在美国总统川普压力下，北大西洋公约组织（NATO）成员国承诺大幅增加军事开支，结果较先前增加10%。

欧盟外交暨安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，「欧洲正以创纪录的国防支出保障人民安全，而我们不会仅限于此。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）上周表示，为协助各国扩充军备而设立的1500亿欧元贷款方案已全数用毕，27个成员国中已有19国申请。

多个西方军方与情报机构警告，若乌克兰战争结束，莫斯科可能在3到5年内完成攻击北约国家的准备。

川普今年重返政坛后，持续批评欧洲军费不足。

这位多变的美国领袖已在7月北约峰会迫使盟邦承诺将国防相关支出提高至国内生产毛额（GDP）5%。

欧洲防卫局主管邓克（Andre Denk）表示，「要达成国内生产毛额3.5%的北约新目标，需要付出更多努力，每年军费总支出将会超过6300亿欧元。」